Названы самые рискованные сферы бизнеса в России Бизнес-эксперт Роженьков: в России труднее всего вести ресторанный, строительный и IT-бизнес

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самые рискованные сферы для открытия своего дела, в том числе в России, это общепит, особенно рестораны, а также строительство, IT-сфера, финансовые услуги и туризм, рассказал NEWS.ru бизнес-эксперт Станислав Роженьков. Он добавил, что проекты в перечисленных областях иногда проваливаются вне зависимости от экономических кризисов.

Риски в ресторанном бизнесе связаны с тем, что в данной сфере очень высокая конкуренция. Ресторан открыть не так сложно, но удержать его на плаву — большой вызов. Кроме того, затраты на аренду помещения, оборудование, продукты и зарплаты часто очень высокие. Кроме того, в ресторанном бизнесе очень важен сервис, качество еды и обслуживания, что требует наличия квалифицированного персонала, — отметил Роженьков.

Собеседник подчеркнул, что проекты в строительстве также требуют больших затрат и высоко квалицированных сотрудников, к тому же реализация различной недвижимости требует длительного времени, что часто приводит к денежным потерям.

Кроме того, в строительстве также высока конкуренция, что может привести к снижению цен на услуги. Важно также учитывать сезонность строительства, что может привести к периодам без работы. А IT-сфера рискованная, так как, опять же, высокая конкуренция, кроме того, часто приходиться использовать не испытанные ранее технологии, что грозит провалом проекта, — считает Роженьков.

Бизнес-эксперт объяснил, что сфера финансовых услуг опасна для предпринимателей, так как сама по себе отрасль связана с рисками, которые грозят потерей денег и репутации. Он добавил, что часто подобные проекты терпят крах из-за незнания руководством компании законодательства.

В сфере туризма риски также связаны с высокой конкуренцией, с экономической ситуацией в стране и за ее пределами, что может привести к неожиданным изменениям в спросе. Важно также учитывать сезонность туризма, — подытожил Роженьков.

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