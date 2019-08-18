https://static.news.ru/photo/64926464-c1e8-11e9-b9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал спрос на маршруты поездов «Ласточка» с августа 2018 года по август 2019-го и назвал наиболее популярные направления.

Чаще всего пассажиры пользовались направлениями Краснодар — Сочи, Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново. Маршрут из Москвы во Владимир занимает четвёртую строчку рейтинга, пятую — Санкт-Петербург — Псков.

Специалисты портала уточнили, что за несколько последних лет рейтинг популярных маршрутов «Ласточек» практически не изменился. Однако выросли цены по ряду направлений.

Ранее News.ru писал, что сервис «Туту.ру» выяснил, куда любят летать пенсионеры, проанализировав все купленные билеты с августа 2018 года по август текущего года. Почти четверть из тех, кто отправляется в путешествие на самолёте по России, выбирают Москву. Затем идёт Симферополь, а замыкает тройку Санкт-Петербург. Из зарубежных стран россияне-пенсионеры чаще всего летают в страны ближнего зарубежья: Армению, Молдавию, Грузию, Узбекистан, Белоруссию, Азербайджан. Из европейских стран самая желанная — Чехия, а из стран дальнего зарубежья — Израиль.