Названы самые популярные маршруты для путешествий в ноябре

https://static.news.ru/photo/5489d6aa-21ab-11eb-9474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва и Санкт-Петербург, несмотря на пандемию коронавируса, стали самыми популярными направлениями для путешествий в ноябре. На это указывают данные предварительных бронирований, которые проанализировали эксперты в сфере туризма.

В Москву стали ездить немного реже, зато Санкт-Петербург сохранил прежний уровень спроса. На третьем месте оказалась Тюмень, передаёт РИА Новости.

Также в десятку вошли Екатеринбург, Краснодар, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Причём южные города пользуются высоким спросом даже несмотря на завершение курортного сезона.

Что касается стоимости путешествий, то они за год стали дешевле. Средняя цена билета на самолёт снизилась на треть, до 3,7 тысячи рублей, а на поезд — не так ощутимо, всего на 100 рублей, до средних 2,3 тысячи.

В целом наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Спрос на них вырос: в Москву летают чаще на 15%, в Петербург — на треть, а интерес к черноморскому курорту увеличился в 2,5 раза.

Ранее, как писал NEWS.ru, опрос показал, что треть жителей России лучшим местом для отдыха назвали озеро Байкал. Немало положительных отзывов также получили Крым и Краснодарский край.