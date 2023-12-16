Названы самые популярные кошки в СМИ в 2023 году «Медиалогия» представила рейтинг новостей с участием кошек за 2023 год

Фото: t.me/hermitage_museum

Кот Паша

Самой читаемой историей про кошек в 2023 году стала новость про кота Пашу из Эрмитажа, который бродил по музею, из-за чего срабатывала сигнализация, говорится в рейтинге «Медиалогии». Нарушителя ловили два месяца, в итоге преступные променады вскрылись.

На второй строчке расположился сбежавший из переноски в багажном отделении во Внуково кот по кличке Котик. В итоге его благополучно нашли на территории аэропорта. На третьей — история кота Беляша из Вологды. Его отстранили от службы в аварийно-спасательной службе из-за лишнего веса, но он не расстроился и взял себя в лапы — сбросил два килограмма и вернулся на работу.

Среди других читаемых новостей рождение первого за 16 лет детеныша манулов в Ленинградском зоопарке, кот-наркокурьер из ивановской исправительной колонии, челябинская кошка Соня, которая спасла хозяйку при пожаре, а также британская подданная Белла, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что отбить у кошек желание прыгать на елку или повалить новогоднее дерево может мандариновый аромат или предметы, вызывающие у четвероногого страх. Он отметил, что в роли пугала может выступить пылесос.

До этого голландские ученые выяснили, что многие кошки любят подолгу сидеть в разных коробках, поскольку они чувствуют себя там защищенными. Это связано с инстинктом животных находить укрытия и безопасные места.