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Портал «Узнай Москву» опубликовал список памятников архитектуры, связанных с празднованием Нового года. Прогулка по этим местам поможет поддержать москвичам и гостям столицы праздничное настроение.

В список попали дача Лямина в Сокольниках, завод шампанских вин «Кристалл», Немецкий рынок, дом-музей Маяковского, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Шуховская башня, смотровая площадка МГУ имени М.В. Ломоносова и ресторан «Яръ». На портале также даётся подробное описание этих объектов.

Ранее NEWS.ru писал, что оливье, бумажные снежинки и «Ирония судьбы» могут войти в наследие ЮНЕСКО. С просьбой включить их в список наследия обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев.