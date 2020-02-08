https://static.news.ru/photo/b5a263ca-4ab1-11ea-8f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Туристы определили самые недооценённые города России. Исследования провели среди 11 тысяч пользователей соцсетей.

Согласно опросу, проведённому турсервисом Aviasales, самым недооценённым городом оказался дагестанский Дербент, расположенный на берегу Каспийского моря. За него проголосовали 23% опрошенных.

На втором месте, по мнению респондентов, оказался Муром с его монастырями и храмами. Он набрал 20% голосов.

Третье место (17% проголосовавших) оказалось у Выборга, где можно полюбоваться на замок.

Кроме того, за Великий Новгород проголосовали 16% туристов, 14% выбрали Смоленск, а каждый десятый опрошенный считает недооценённой Астрахань.

Ранее NEWS.ru сообщил, что туроператоры в России хотят скорректировать чартерную программу на март 2020 года, обратившись к Росавиации. Освободившиеся от полётов в китайский Хайнань самолёты планируют перебросить на другие направления.