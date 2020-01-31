https://static.news.ru/photo/07f9f08e-4427-11ea-9701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qin Yanyang/Global Look Press

Туроператоры в России хотят скорректировать чартерную программу на март 2020 года, обратившись к Росавиации. Освободившие борта от полётов в китайский Хайнань планируют перебросить на другие направления.

Туроператоры совместно с авиакомпаниями предлагают скорректировать чартерную полетную программу на март и задействовать освободившиеся борта на других туристических направлениях, которые пользуются спросом у россиян, — заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин журналистам РИА Новости.

По его словам, перспективными направлениями являются Турция, Таиланд, Арабские Эмираты и Куба.

Ранее NEWS.ru писал, что большая часть заболевших коронавирусом в Китае болеет в лёгкой форме. Об этом заявили представители Государственной комиссии здравоохранения этой страны.

К 31 января общее количество заразившихся в Китае составляет 9692 человека, 1982 случая были выявлены за последние сутки. Скончались более 200 человек.