Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назвала регионы с самым большим ростом цен на медицинские маски.
Отмечается, что цены в аптеках в январе на медицинские маски росли в 68 регионах, но сильнее всего показатели роста демонстрировали Ивановская область (на 485%), Тамбовская (на 413%), а также Воронежская области и Ингушетия (на 400%).
ФАС считает, что рост розничных цен вызван ростом оптовых. Наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 года — январе 2020 года, зафиксирован в Республике Адыгея (на 1566,7%). В Москве и Московской области этот показатель вырос на 522%.
Но в 24 регионах повышение цен в рознице не было связано с ростом оптовых цен,
По каждому из этих случаев нами будут проведены контрольные мероприятия, — говорится в сообщении регулятора.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что медицинские маски не защищают от коронавируса.
Как писал NEWS.ru, россияне начали массово скупать строительные респираторы из-за коронавируса. Департамент здравоохранения назвал беспокойство людей безосновательным.
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