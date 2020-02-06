https://static.news.ru/photo/2bb8bea0-48c9-11ea-827b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Россияне раскупают в магазинах строительные респираторы из-за вспышки коронавируса в Китае. Модели, схожие с теми, что используют жители Поднебесной, проблематично купить в столице.

Сейчас ажиотажный спрос на респираторы — в особенности второго и третьего класса защиты. Сейчас у нас в наличии их нет, — рассказали в сети «Союзспецодежда» журналистам «Известий».

Продавцы объясняют покупателям, что такие респираторы могут помочь в профилактике изученных болезней, но от коронавируса не защищают. Тем не менее респираторы покупают не только частные лица, но и предприниматели, которые перепродают их в Китай. В основном скупают респираторы серии ЗМ, поскольку их массово используют в Китае, подчеркнули представили сети.

Другой крупный продавец спецодежды — компания «Восток-Сервис» — заявил, что в магазинах сети нет никакого ажиотажа на респираторы серии ЗМ.

Люди также скупают медицинские маски, поэтому они есть в наличии не во всех аптеках столицы. Производители заявили, что не могут многократно нарастить производство. Во многих компаниях объёмы выпуска масок и так выросли примерно на четверть, отмечают журналисты.

Департамент здравоохранения Тюменской области подчеркнул, что беспокойства людей безосновательны.

У некоторых граждан не всегда есть понимание, для чего нужна маска. Они носят её на улице, хотя мы говорим, что на улице надо дышать свежим воздухом, — заявили представители ведомства.

В Северной столице нет дефицита медицинских масок, об этом заявили представители комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

У нас проходит мониторинг 636 аптек и 113 медицинских организаций. На данный момент в них есть более 3 млн масок, — подчеркнули в комитете.

Отделение Росздравнадзора по Свердловской области также заявило об отсутствии проблем со средствами защиты.

Ранее NEWS.ru писал, что спекулянты перепродают медицинские маски в КНР в семь-восемь раз дороже.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что медицинские маски не защищают от коронавируса. Представители организации подчеркнули, что маска может снизить риск заражения, однако она должна использоваться вместе с другими превентивными мерами. Среди них — гигиена рук и соблюдение дистанции не менее одного метра между собой и окружающими.