Названы пять вопросов, которые нужно обсудить при разводе Психолог Гавердовская посоветовала при развода обсудить совместные незавершенные проекты и «цифровой этикет»

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Есть несколько вопросов, которые парам необходимо обсудить при разрыве или на грани развода, рассказала в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Полина Гавердовская. Она отметила, что сначала стоит честно признаться, когда в последний раз люди испытывали счастье. Если ответ «давно» — им стоит уже всерьез поговорить о завершении отношений. Второй вопрос касается желания восстановить прежний уровень взаимодействия. В случае если оно в той или иной степени присутствует у обоих, можно рассмотреть вариант с парной терапией, сказала специалист.

Кроме того, расстающимся парам надо поговорить о незавершенных проектах. Недостроенный дом, недописанный роман, дети. Нужно договориться о том, как изменяются ваши обязательства после расставания. Выбирайте день, когда вы не в ссоре и у вас есть временной и жизненный ресурс на этот разговор. Он может быть долгим и не очень приятным. При необходимости пригласите к этой беседе медиатора, — посоветовала Гавердовская.

Также клинический психолог призвала обсудить уважительные правила поведения после развода. В частности, они касаются разговоров с детьми и старшими родственниками о разрыве. Последней темой для беседы перед расставанием специалист назвала «цифровой этикет».

Договоритесь о цифровом этикете между вами. Пишете ли вы друг другу и по каким вопросам. Отписываетесь ли от соцсетей? Меняете ли статус в VK? Делаете ли публичные заявления? Как ни странно, многие мелочи делают больно после развода, и чем лучше вы все обсудите, тем легче каждому из вас будет начать новую жизнь, — заключила она.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказывала, что паре, которая планирует вступить в брак, нужно обсудить несколько важных вопросов, дабы потом не было мучительно больно от ошибочного выбора избранника всей жизни. По ее словам, без пяти минут супругам стоит затронуть будущие планы, ожидания от совместной жизни, работу, воспитание детей и домашние хлопоты.