Договор купли-продажи приусадебного участка должен содержать пункты, отражающие права и обязанности сторон, стоимость имущества, а также срок передачи прав собственности, заявил NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что для документы обязательны разделы, посвященные порядку разрешения споров, а также согласие супругов на сделку, если земля находится в совместной собственности.
В должны быть отражены: права и обязанности сторон, цена, порядок разрешения споров, срок передачи участка, согласие супруга на продажу участка, если дача в совместной собственности, отсутствие обременений или наличие ограничений, если дача около заповедной зоны, например, а также местоположение земельного участка, его категория и цель использования, — добавил Чаплин.
Собеседник подчеркнул, что в официальных бумагах стоит закрепить информацию о целевом назначении дачного участка, виды разрешенного использования, кадастровый номер, перечислить объекты недвижимости, расположенные на приобретаемой территории, если они есть.
Также нужно документально закрепить общую площадь, реквизиты и подписи обеих сторон. Чтобы не попасть в руки мошенникам, для проверки подлинности документов попросить предъявить дополнительные удостоверения личности (например, водительские права), далее можно пройтись по вышеуказанным пунктам в договоре, — подытожил Чаплин.