Названы пункты договора купли-продажи дачи, без которых нельзя обойтись Глава Союза дачников Чаплин: при покупке участка обсудите срок передачи прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Договор купли-продажи приусадебного участка должен содержать пункты, отражающие права и обязанности сторон, стоимость имущества, а также срок передачи прав собственности, заявил NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что для документы обязательны разделы, посвященные порядку разрешения споров, а также согласие супругов на сделку, если земля находится в совместной собственности.

В должны быть отражены: права и обязанности сторон, цена, порядок разрешения споров, срок передачи участка, согласие супруга на продажу участка, если дача в совместной собственности, отсутствие обременений или наличие ограничений, если дача около заповедной зоны, например, а также местоположение земельного участка, его категория и цель использования, — добавил Чаплин.

Собеседник подчеркнул, что в официальных бумагах стоит закрепить информацию о целевом назначении дачного участка, виды разрешенного использования, кадастровый номер, перечислить объекты недвижимости, расположенные на приобретаемой территории, если они есть.