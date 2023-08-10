Живущим на даче объяснили, как добиться перерасчета за вывоз мусора Союз дачников: справка от СНТ поможет добиться перерасчета за вывоз мусора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человек все лето находился на дачном участке, то он может добиться перерасчета за вывоз мусора из «городской» квартиры, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Для этого необходима справка от садоводческого некоммерческого товарищества или квитанции об оплате счетов за воду и электричество на участке, уточнил эксперт.

Относительно новый «лайфхак», как добиться перерасчета за вывоз мусора в многоквартирном доме, если вы все лето находились на дачном участке. Это возможно, если плата за ТКО взимается по количеству проживающих, тогда исполнитель услуги может сделать перерасчет. Оператором, где требовать перерасчета, может быть УК, ТСЖ или другая организация, которая осуществляет управление жилым фондом, — объяснил Чаплин.

По его словам, подойдут и другие документы, подтверждающие, что человек находился на дачном участке на протяжении всего лета. При этом эксперт добавил, что соответствующие правила действуют не во всех субъектах России.

Ранее Чаплин посоветовал тщательно готовить дачный участок к зиме. Он рекомендовал перед наступлением холодов убрать листву, урожай, а также обработать землю от болезней и вредителей. Стоит уделить внимание и кустарникам с деревьями, которые нуждаются в подкормке, добавил эксперт.