Дачникам объяснили, как подготовить приусадебный участок к зиме Союз дачников призвал обрабатывать участок против вредителей перед зимой

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После окончания летнего сезона необходимо тщательно подготовить участок к зиме, заявил NEWS.ru глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Необходимо убрать листву, урожай, а также обработать землю против болезней и вредителей. Не стоит забывать и про подкормку деревьев и кустарников, добавил эксперт.

Собираем урожай, убираем опавшую листву. Осенью на участке не должно оставаться гниющих плодов, листвы зараженной паршой или мучнистой росой. У плодовых удаляем старую кору, мох, лишайники. Проводим обработку против болезней и вредителей в соответствии с рекомендациями агрономов, — рассказал Чаплин.

В случае с летним водопроводом трубы нужно подготовить к консервации, добавил он. Для этого необходимо открыть задвижки слива после отключения воды. Все теплицы лучше помыть и укрыть пленкой, а ограждения покрасить водонепроницаемой краской. Эксперт также призвал не забывать про уплату взносов во избежание начисления пеней.

Ранее дачникам напомнили, что продажа урожая, выращенного на участке, не является нарушением закона, а также не требует открытия ИП или регистрации самозанятости. Доходы от реализации урожая к тому же могут быть освобождены от налогов при соблюдении ряда условий. Так, площадь участка не должна превышать 50 соток, а при выращивании нельзя нанимать рабочих.