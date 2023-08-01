Россиянам рассказали, как легально продать урожай со своего участка Садоводам посоветовали взять справку в СНТ для легальной продажи урожая со своего участка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Продажа урожая, выращенного дачником или садоводом на своем участке, не запрещена законом, для этого не требуется открывать ИП или регистрировать самозанятость, сообщает РИАМО. Кроме того, доходы от реализации урожая даже могут быть освобождены от налогов при одновременном соблюдении двух условий: если площадь участка не превышает 50 соток, и если при выращивании урожая не использовался наемный труд.

Чтобы продавать урожай без налогов, садоводу или огороднику необходимо получить в местной администрации или правлении СНТ справку о размере земельного участка и факте произрастания на нем той сельскохозяйственной продукции, которая будет продаваться. Справка оформляется в свободной форме. В процессе торговли ее лучше держать при себе, она является документом, подтверждающим право торговать без уплаты налогов, пишет издание.

Если площадь участка больше 50 соток, а также при использовании наемного труда с дохода от такой торговли положено заплатить налог: с физического лица — НДФЛ 13%, с самозанятого — налог на профессиональный доход в размере 4% или 6%, а с ИП — от 6% в зависимости от режима налогообложения. За неуплату налогов продавца могут оштрафовать на сумму от 500 рублей до 2 тысяч рублей за незаконную предпринимательскую деятельность.

Продавать урожай со своего участка можно знакомым или соседям, а также разместив объявление о продаже в интернете. Торговать можно на рынках в специально отведенных местах, а также участвовать в сельскохозяйственных ярмарках, для чего придется заранее подать заявку. Наименее прибыльным издание назвало вариант сдать урожай в цех по переработке, на оптовый склад или в магазин.

Издание напоминает, что торговля в подземных переходах, у перекрестков дорог, станций метро, на центральных улицах, у края проезжей части и т.д. является стихийной и приравнивается к несанкционированной. За нее предусмотрен штраф, сумма которого устанавливается властями региона. В Москве он составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц.

Ранее стало известно, что российские ученые смогли вырастить арбузы на антарктической станции «Восток». Полярники собрали урожай из восьми плодов с шести растений разных сортов.