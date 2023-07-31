Российские полярники вырастили арбузы в Антарктиде

Фото: aari.ru

Российские ученые смогли вырастить арбузы на антарктической станции «Восток»: полярники собрали урожай из восьми плодов с шести растений разных сортов. Исследованием занимались специалисты из Санкт-Петербурга, сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Как уточняет издание, основная сложность возникла из-за невозможности использовать насекомых для опыления. Мужские и женские цветы арбуза могут раскрыться только на двое суток: для полярников было необходимо, чтобы это произошло одновременно. В мае растения удалось успешно опылить, а уже в июле были собраны первые плоды.

Также ученые применили разработанный специально для этого эксперимента фитотехкомплекс. В нем использовались заменитель почвы, питательные растворы и специализированный спектр света, приближенный к солнечному.

Ученые российского Института молекулярно-клеточной биологии и генетики под руководством профессора Теймураса Курчалия ранее смогли «возродить» червя-нематоду. Он находился в состоянии криптобиоза 46 тысяч лет на глубине 40 м в сибирской вечной мерзлоте. По предварительным данным анализа, ожившие нематоды относятся к давно вымершему виду: они сосуществовали еще с мамонтами.