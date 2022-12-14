Названы продукты, провоцирующие образование камней в почках Нефролог Безгина: образование камней в почках провоцирует злоупотребление вином, мясом и сыром

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Образование камней в почках провоцирует злоупотребление любыми видами вина, мяса и сыра, а также сладостями, чаем, шоколадом, свеклой и черной смородиной, рассказала NEWS.ru нефролог Ирина Безгина. Медик отметила, что недуг также развивается на фоне нарушения обмена кальция в организме и недостатка витамина D. Врач подчеркнула, что в группе риска также пожилые, страдающие остеопорозом, «когда хрупкие кости из-за того, что кальций перестал накапливаться в костной ткани, и часть его циркулирует в крови».

Излишки кальция в крови фильтруются почками, из-за чего элемент накапливается в них, и образуются камни. Также болезнь провоцирует злоупотребление любыми видами вина, мяса и сыра, а также сладостями, чаем, шоколадом, свеклой и черной смородиной. Кроме того, камни в почках формируются из-за нарушения обмена кальция в организме и недостатка витамина D. В группе риска также пожилые с остеопорозом, — заявила Безгина.

Нефролог добавила, что мочекаменная болезнь часто начинается из-за бесконтрольного приема некоторых препаратов и добавок, например аскорбиновой кислоты (витамина C). Безгина также посоветовала пить только фильтрованную или бутилированную воду.

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