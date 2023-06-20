Названы продукты, от которых стоит отказаться летом Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от алкоголя и жирной еды летом

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Летом лучше отказаться от алкоголя и жирной еды, особенно от их употребления вместе, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. В разговоре с «Народными Новостями» специалист отметил, что подобная пища со спиртным может повысить риски развития различных заболеваний, в том числе рака толстой кишки, атеросклероза и язвы.

Человек может съесть избыточно много жирного мяса, что может вызвать болезни ЖКТ: панкреатит, язву, гастрит, желчнокаменную болезнь. Если у пациента уже поставлены эти диагнозы, то такая совместимость может привести к обострению болезней, — подчеркнул врач.

По словам диетолога, спиртное в том числе может вызывать проблемы с сосудами и кровью. В жару из-за этого растет риск развития инфаркта, могут появиться тромбы, поэтому лучше отказаться от спиртосодержащих напитков, отдав предпочтение минеральной воде, воде с лимоном или мятой, морсам, чаю.

Жирная пища в сочетании с алкоголем, особенно в жаркую погоду, может стать причиной внезапной смерти, предупредил Гинзбург. Как он объяснил, в состоянии алкогольного опьянения человек может задохнуться из-за куска мяса, попавшего в дыхательные пути. Он уточнил, что выпившие люди часто не обращают внимание, какого размера кусок отрезали.

Ранее Гинзбург посоветовал исключить из рациона кофе в жару при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, от высокой температуры воздуха все неприятные последствия употребления этого напитка усиливаются.