Стало известно, кому лучше отказаться от кофе в жару Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от кофе в жару при сердечно-сосудистых заболеваниях

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При сердечно-сосудистых заболеваниях лучше отказаться от кофе в жаркую погоду, посоветовал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что от высокой температуры воздуха все неприятные последствия употребления этого напитка усиливаются. Так, могут начаться перебои в работе сердца или повыситься артериальное давление.

В жаркую погоду все неприятные эффекты от кофе могут усиливаться. То есть может неконтролируемо повышаться давление, появляться перебои в работе сердца и так далее. Поэтому при таких проблемах со здоровьем кофе пить нельзя, — отметил специалист.

При отсутствии подобных заболеваний отказываться от напитка необязательно. Диетолог также советует с осторожностью отнестись к кофе из-за нарушения терморегуляции. У некоторых людей этот напиток повышает перегревание на жаре. В таком случае стоит также исключить горячий чай: он может оказаться даже вреднее, чем кофе, так как объем чашки с этим напитком обычно больше.

Гинзбург ранее предупредил, что квас является продуктом с повышенным содержанием молочной кислоты и сахара, поэтому напиток не рекомендуется пить людям с заболеваниями желудка и диабетом. По его словам, квас также противопоказан тем, кто страдает алкоголизмом.