Диетолог назвал заболевания, при которых квас опасен для жизни Диетолог Гинзбург: квас не стоит пить людям с заболеваниями желудка и диабетом

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Квас является продуктом с повышенным содержанием молочной кислоты и сахара, поэтому напиток не рекомендуется пить людям с заболеваниями желудка и диабетом, заявил NEWS.ru диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, квас также противопоказан для людей, страдающих алкоголизмом.

У любителей сделать квас покрепче напиток может отличаться приличным содержанием алкоголя, причем количество сопоставимо с пивом. Квас вреден для людей с заболеваниями желудка, с гастритом, для диабетиков из-за большого количества сахара, а также для алкоголиков. Даже воздерживающийся от спиртного алкоголик может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться, — сказал Гинзбург.

Диетолог добавил, что квас нежелателен для употребления детям до 5-12 лет.

Ранее доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова заявила, что пить в жаркую погоду нужно много, не менее двух литров воды в день или 35–40 мл воды на один килограмм веса, при этом вода должна быть не холодной, а комнатной температуры или даже 35–40 градусов — так организм максимально насыщается. По ее словам, холодная вода может спровоцировать заболевания лор-органов. Если человек не в силах отказаться от чая или кофе, то в знойную погоду их лучше пить прохладными и не более одной-двух порций в день.