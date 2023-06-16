Эндокринолог рассказала, какого напитка следует избегать в жару Эндокринолог Павлова призвала воздержаться от употребления холодной воды в жару

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Пить в жаркую погоду нужно много, не менее двух литров воды в день или 35–40 мл воды на один килограмм веса, при этом вода должна быть не холодной, а комнатной температуры или даже 35–40 градусов — так организм максимально насыщается, рассказала в беседе с KP.RU доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, холодная вода может спровоцировать заболевания лор-органов.

В жару организм и без того работает с большими нагрузками, то есть иммунитет напряжен, лишний «пинок» в виде холодной воды ему не нужен, — подчеркнула специалист.

Если человек не в силах отказаться от чая или кофе, то в знойную погоду их лучше пить прохладными и не более одной-двух порций в день, продолжила эндокринолог. Однако, по ее мнению, предпочтение лучше отдать травяным чаям — они максимально аккуратно и деликатно улучшают кровоток. Полезен и домашний квас без сахара, будучи продуктом ферментирования.

Но в жару я вас призываю пить больше воды, самой обычной, без газа, не холодной — это максимально поддержит организм. Для заряда бодрости добавьте в нее дольку лимона или свежего огурчика, — посоветовала врач.

Она добавила, что организм, в достаточной степени насыщенный водой, обладает хорошей терморегуляцией, а следовательно, уменьшается шанс получить тепловой удар.

Павлова также подчеркнула, что отеки при жаре являются сигналом нехватки воды. Человек активно потеет и дышит, что способствует потере влаги, а если при этом он мало пьет, то организм начинает активно запасать воду в межклеточном пространстве, и это проявляется в виде отеков. Чтобы их не было, нужно пить воду в количестве, покрывающем расходы на обменные процессы.

Если отеки мучают постоянно, распространяясь на руки и лицо, это может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой, мочевыделительной или эндокринной системой, и тогда необходимо обратиться к врачу, резюмировала эксперт.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как уберечься от инфаркта в жару. По его словам, важно иметь с собой на прогулке воду, а при плохом самочувствии оставаться дома.