Кардиолог рассказал, как уберечься от инфаркта в жару Кардиолог Кондрахин посоветовал отменить прогулки в жару, чтобы избежать инфаркта

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В жаркую погоду резко увеличивается число инфарктов, так как при высокой температуре и недостатке воды происходит сгущение крови и формируются тромбы, которые могут закупорить жизненно важные сосуды в области сердца, рассказал в беседе с «Народными Новостями» врач-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, чтобы избежать этого, важно иметь с собой на прогулке воду, а при плохом самочувствии оставаться дома.

Гулять нужно не через силу. Однако намного важнее всегда брать с собой воду, которую важно пить маленькими глотками. Кроме того, при себе необходимо иметь телефон, чтобы в любой момент позвонить в скорую. Также важно носить легкий головной убор, например панаму, — порекомендовал кардиолог.

Он также добавил, что при выходе на улицу важно рассчитывать силы и знать, что можно быстро вернуться домой. Во время жары лучше ходить небольшими шагами и не спешить. В случае боли в грудине, а также при одышке и головокружении нужно немедленно обратиться за помощью к врачу.

Специалист подчеркнул, что из-за молниеносной боли, которая возникает при остром инфаркте, человек может потерять сознание или просто упасть. В такие моменты важно в первую очередь переместить человека в прохладное место, одновременно вызвав скорую. Как показывает практика, в течение часа жизнь пациента с инфарктом можно спасти.

Ранее эндоваскулярный хирург Алексей Азаров рассказал, что симптомы закупорки сосудов холестерином могут не проявляться долгое время и характерная при стенокардии боль за грудиной возникает лишь после того, как потеря просвета сосуда будет достигать 70%.