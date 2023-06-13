Хирург раскрыл «коварство» холестерина в сосудах Хирург Азаров: стенокардия возникает только при закупорке сосуда холестерином на 70%

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Симптомы закупорки сосудов холестерином могут не проявляться долгое время, и характерная при стенокардии боль за грудиной возникает лишь после того, как потеря просвета сосуда будет достигать 70%, рассказал «Газете.Ru» эндоваскулярный хирург, доцент кафедры интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Алексей Азаров. По его словам, схожая проблема зачастую наблюдается у пациентов с инфарктом миокарда, которые чувствовали себя прекрасно еще накануне приступа.

До этого человек ничего странного не чувствует и живет нормально. Чтобы что-то ощутить, нужно пробежать несколько километров, но мы же с вами этого в повседневной жизни не делаем, — объяснил Азаров.

Как пояснил специалист, в ряде случаев холестериновая бляшка, богатая жирами, растет не внутрь сосуда, а наружу. Пациент при этом не испытывает симптомов ишемии до тех пор, пока бляшка в определенный момент не разорвется с попаданием в кровь ее содержимого и возникновением восходящего тромбоза.

Ранее врач-эндокринолог Полина Игнатьева порекомендовала средиземноморскую диету с высоким содержанием зелени, овощей, фруктов, бобовых, цельных злаков, рыбы и морепродуктов для поддержания здоровья сердца и сосудов.