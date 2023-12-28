Названы продукты, которые полностью исключаются при сахарном диабете Профилактик Овнанян: при диабете полностью исключаются сладкие фрукты и хлеб

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При сахарном диабете второго типа полностью исключаются из рациона все сладкие фрукты и ягоды, картофель, шлифованные сорта риса, а также пшеничная и манная крупы, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Она отметила, что при этом заболевании противопоказаны белый или черный хлеб из муки высшего сорта, а также молоко.

Исключаются продукты с высоким гликемическим индексом: все сладкие фрукты и ягоды, картофель, тыква, вареная свекла, вареная морковь, консервированные сладкие кукуруза и горошек, пшеничная крупа, манная крупа, пшено, шлифованные сорта риса, лапша, белый или черный хлеб из муки высшего качества, молоко, копчености, сосиски, — добавила Овнанян.

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