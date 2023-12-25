Врач посоветовала плавно переходить от диетической пищи к жареной Врач Тананакина: переход с диетической пищи на жареную должен быть плавным

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Переход с диетической пищи на жареную и обильную должен быть плавным, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В беседе с РИАМО специалист уточнила, что резкая смена рациона может привести к нежелательным последствиям, в том числе к развитию заболеваний. Первое время лучше избегать излишнего употребления жиров.

Резкий переход к обильной и жареной пище может вызвать нежелательные заболевания, поэтому важно возвращаться к обычному рациону постепенно, избегая излишнего употребления жиров и тяжелой пищи, — порекомендовала врач.

При желании разработать индивидуальный план возвращения к обычному питанию можно обратиться к диетологу. Тананакина предупредила, что при включении в рацион животной пищи происходят изменения в физиологии пищеварительной системы. Лучше всего возвращаться к обычному питанию с небольших порций по 200 г. Первое время рекомендуется есть продукты, которые легко усваиваются, такие как рыба и морепродукты, совмещая их с овощами.

Диетолог Ольга Лушникова ранее напомнила, что человеку ежедневно нужно пить 1,5–2 литра чистой воды без газа. Она отметила, что для большей пользы можно пить теплую воду с лимоном, а также отвары и настои трав: ромашки, мяты, липы и других.