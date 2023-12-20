Назван способ снизить калорийность оливье Нутрициолог Гусакова: в оливье лучше заменить колбасу отварным мясом

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Калорийность салата оливье можно снизить, если заменить колбасу отварным мясом, а соленые огурцы свежими, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Эксперт отметила, что вместо майонеза из магазина лучше использовать домашний.

Чтобы снизить калорийность салата и сделать оливье полезным, лучше заменить колбасу отварным мясом, солёные огурцы на свежие, а также использовать домашний майонез собственного приготовления. Покупной майонез содержит в себе 67% жиров и более 600 ккал на 100 граммов, — добавила Гусакова.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала NEWS.ru, что на новогодний стол не стоит подавать жареное мясо или утку, их лучше заменить на курицу или нежирную рыбу. По ее словам, в меню обязательно должно быть как можно больше овощей. В оливье и селедку под шубой не стоит добавлять слишком много майонеза, лучше использовать сметану в пропорциях 50% на 50%, отметила она.

Диетолог посоветовала приготовить фруктовые десерты, в частности сорбет из замороженных ягод, а при смешивании его с йогуртом получится домашнее мороженое. Также на сладкое можно подать к столу муссы и пастилу в виде пирожных без добавления сахара, подчеркнула эксперт.