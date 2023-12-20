Диетолог призвала отказаться от одного продукта на новогоднем столе Диетолог Соломатина рекомендовала отказаться от жареного мяса на Новый год

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На новогодний стол не стоит подавать жареное мясо или утку, их лучше заменить на курицу или нежирную рыбу, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в меню обязательно должно быть больше овощей. В оливье и селедку под шубой не стоит добавлять много майонеза, лучше использовать сметану в пропорциях 50% на 50%, отметила она.

На новогоднем столе должно быть как можно больше овощей, причем желательно, чтобы овощи были некрахмалистые: зеленые овощи, листовые салаты, сельдерей. На горячее не нужно жарить утку или свинину, лучше сделать выбор в пользу курицы, можно на гриле, обмазывать кожу горчицей, лимонным соком, специями. Получается очень сочно и вкусно. Не нужно подавать с картофелем, лучше с овощами. Очень много рецептов овощных салатов, их должно быть как можно больше, — сказала Соломатина.

Диетолог посоветовала приготовить фруктовые десерты, в частности сорбет из замороженных ягод, а при смешивании его с йогуртом получится домашнее мороженое. Также на сладкое можно подать к столу муссы и пастилу в виде пирожных без добавления сахара, подчеркнула эксперт.

Ранее диетолог Алексей Кабанов заявил, что майонез с хорошим составом может положительно повлиять на состояние сердца и сосудов. Специалист отметил, что в данном продукте содержится много ненасыщенных жиров, которые нужны организму. Кроме того, из жирового вещества частично состоит мозг.