Диетолог рассказал о неожиданной пользе майонеза Диетолог Кабанов: майонез может оказать положительное влияние на сердце

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Майонез с хорошим составом может положительно повлиять на состояние сердца и сосудов, рассказал диетолог Алексей Кабанов. В беседе с aif.ru специалист отметил, что в данном продукте содержится много ненасыщенных жиров, которые нужны организму. Кроме того, из жирового вещества частично состоит мозг.

В майонезе есть достаточно много ненасыщенных жиров, которые <...> оказывают благотворное влияние на сердце и сосуды. Без качественных полезных жиров не может быть действительно полноценного питания, жиры нужны. На них должно приходиться до 30% дневной калорийности рациона, — пояснил диетолог.

Кроме того, основу продукта составляют растительные масла. В связи с этим в майонезе, если он содержит рафинированное масло, присутствуют мононенасыщенные жирные кислоты, например, омега-9. Кабанов уточнил, что, вопреки распространенному мнению, данный соус содержит небольшое количество холестерина. Диетолог призвал употреблять майонез в ограниченных количествах, чтобы он приносил только пользу.

Бренд-шеф Максим Кузнецов ранее посоветовал заправлять новогодние салаты нежирной сметаной вместо майонеза, чтобы сделать их менее калорийными. Он напомнил, что употребление жирной пищи является стрессом для ЖКТ и может иметь последствия в виде изжоги, вздутия, тошноты и тяжести в желудке.