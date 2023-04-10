Названы причины востребованности сотрудников старше 50 лет Финансовый эксперт Сафонов: сотрудники старше 50 лет стали востребованы на фоне пандемии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Востребованность сотрудников старше 50 лет повысилась на фоне пандемии, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он пояснил «Радио 1», что это связано с ростом смертности из-за коронавирусной инфекции. Эксперт отметил, что на фоне пандемии умерло около 1,2 млн человек.

Сафонов уточнил, что еще одной причиной стало снижение рождаемости с 2000-х годов. Он отметил, что, в связи с этим, на рынок труда выходит мало молодых специалистов. Кроме того, на востребованность сотрудников старше 50 лет повлияла частичная мобилизация.

Эти три аспекта ставят работодателей в не очень простую ситуацию, когда им приходится искать альтернативные источники пополнения трудовых ресурсов, — пояснил Сафонов.

Он отметил, что работодатели ориентируются не только на специалистов старше 50 лет, но и на молодежь без опыта. Но, по его словам, молодые сотрудники не всегда могут соответствовать необходимым критериям.

HR-стратег Анна Рудакова ранее заявила, что российские работодатели в 2023 году начнут обращать все более пристальное внимание на соискателей старше 50 лет. По ее словам, возрастных кандидатов стало больше на рынке труда, и они охотнее идут в рабочие профессии.