Названы причины аномальной жары в Москве

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Lenta.ru объяснил причины того, что температура в Москве держится на 7–9 градусов выше климатической нормы.

По его словам, «виновником» аномальной жары в столице является антициклон. Изначально он был достаточно прохладным с температурой около 23–25 градусов. Но по мере его нахождения над центральной частью Европейской России, где стояла безоблачная погода, воздушные массы успели хорошо прогреться.

Леус отметил, что жаркая погода сохранится как минимум до конца текущей недели. Затем постепенно с каждым днём она будет опускаться всё ниже, однако даже в воскресенье, 18 июля, столбик термометра всё ещё останется на отметке выше 30 градусов. Погода примет привычный летний характер после выходных, когда начнёт спадать жара и пойдут кратковременные дожди и грозы.

Ранее учёный заявил, что с годами число жарких дней летом в России будет неизбежно увеличиваться, а столица и область неминуемо будут бить старые рекорды.