Названы причины аномальной жары в Москве

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Lenta.ru объяснил причины того, что температура в Москве держится на 7–9 градусов выше климатической нормы.
По его словам, «виновником» аномальной жары в столице
Леус отметил, что жаркая погода сохранится как минимум до конца текущей недели. Затем постепенно с каждым днём она будет опускаться всё ниже, однако даже в воскресенье, 18 июля, столбик термометра всё ещё останется на отметке выше 30 градусов. Погода примет привычный летний характер после выходных, когда начнёт спадать жара и пойдут кратковременные дожди и грозы.
Ранее учёный заявил, что с годами число жарких дней летом в России будет неизбежно увеличиваться, а столица и область неминуемо будут бить старые рекорды.