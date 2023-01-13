Названы последствия длительного употребления алкоголя в праздники Нарколог Скрябин: длительное употребление алкоголя грозит проблемами с печенью и почками

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Длительное употребление алкоголя в течение новогодних праздников способно привести к многим негативным последствиям, вплоть до того, что человек перестанет узнавать сам себя, рассказал Lenta.ru нарколог Валентин Скрябин. По его словам, речь идет о росте риска сердечно-сосудистых заболеваний, поражении печени и поджелудочной железы, а также заболеваниях почек. Врач подчеркнул — безопасной дозы алкоголя не существует, а если человек не может самостоятельно прекратить употребление спиртного, это является весомым поводом обратиться к специалисту.

После длительных возлияний на новогодних «каникулах» можно дойти до того, чтобы перестать узнавать самого себя. <...> Если у человека не получается самостоятельно прекратить употребление алкоголя — это уже не просто тревожный сигнал, а удар в набат, — предостерег Скрябин.

Нарколог предупредил и о «сезонной» опасности употребления алкоголя, которая связана с мифом о том, что спиртное полезно в холодную погоду. Врач предупредил, что прием алкоголя всегда снижает температуру тела, а субъективное ощущение жара возникает из-за расширения сосудов. Из-за этого зимой нередки случаи, когда пьяные люди получали обморожения или замерзали насмерть, предостерег эксперт.

Ранее психиатр-нарколог Андрей Вдовин заявил, что безопасной и допустимой дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт — это яд, который не может быть безвредным. По его словам, этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, в частности на печень и сердечно-сосудистую систему. Эксперт уточнил, что адекватное отношение к алкоголю может выражаться только в полном его исключении из жизни.