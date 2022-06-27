Названы первые симптомы опоясывающего лишая Инфекционист Давыдова назвала первые симптомы опоясывающего лишая

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Инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова заявила, что опоясывающий лишай проявляется в виде сильных болей по ходу нервных окончаний — чаще всего это межрёберные промежутки, лицо. По словам эксперта, в этот период также может появиться боль в мышцах, суставах, головная боль, незначительное повышение температуры тела. Врач при этом уточнила, что опоясывающим лишаем страдают лишь люди, которые когда-то переболели ветряной оспой, пишут «Известия».

При тяжёлом течении в области пузырьковых высыпаний формируются некрозы. Редко развивается поражение центральной нервной системы — менингит и менингоэнцефалит, — поделилась Давыдова.

Он добавила, что для тех, кто уже болел ветряной оспой, человек с опоясывающим лишаем опасности не представляет.

Кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров ранее заявил, что смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями, такими как сердечная недостаточность. Эксперт пояснил, что инфаркт миокарда — это острая боль в груди, которая вызвана дефицитом кислорода в сердечной мышце. Основная причина этого явления является существенное сужение сосудов сердца.