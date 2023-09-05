Названы основные ошибки на собеседовании HR-эксперт Юрчихина назвала ошибкой недостаточную подготовку к собеседованию

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Одной из основных ошибок на собеседовании является недостаточная подготовка к нему, предупредила HR-эксперт Анастасия Юрчихина. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что первая встреча должна произвести впечатление, работодателю важно понять, какие навыки есть у потенциального сотрудника. Часть соискателей, по словам эксперта, в стрессовой ситуации теряется и не может себя достойно презентовать.

Первая встреча с представителем компании нацелена именно на самопрезентацию: рассказ о своем профессиональном пути, сильных и слабых сторонах. Часть соискателей теряется, в стрессовой ситуации не может вспомнить примеры своих успехов или неудач. Ситуация усугубляется, если собеседование проходит на неродном языке, — подчеркнула эксперт.

Кроме того, многие специалисты обладают сильными хард-скиллами, но при этом не могут показать мягкие навыки, из-за чего уступают другим более слабым кандидатам, которые могут продемонстрировать свои способности на собеседование. Юрчихина посоветовала не перехваливать себя и не преувеличивать свою роль в проектах, а в речи опираться на конкретные факты и цифры. Стоит объяснить, как достигались различные цели на предыдущем месте работы. Обманывать не следует хотя бы из-за того, что потенциальный работодатель может связаться с бывшими коллегами соискателя и узнать реальные результаты.

Важно подчеркивать моменты, где видна именно ваша работа. Так вы покажете <...> важность вашего личного вклада в общий проект. Это поможет «эйчару» оценить ваши компетенции, а также ваш возможный вклад в будущую работу, — пояснила эксперт.

Юрчихина рекомендует подготовить тезисный план, о чем планируется рассказать на собеседовании. Он должен включать данные о профессиональном опыте, преимуществах, зонах роста с примерами, хобби и причины заинтересованности именно в этом проекте. Эксперт предложила перед собеседованием записать себя на аудио и видео, чтобы почувствовать уверенность, или использовать чат-бота.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее рассказал, что каверзные вопросы на собеседовании задают тем, кто претендует на должности аналитиков и управленцев. По его словам, строго правильных ответов нет, даже если соискатель ответит неверно, но механика размышления будет правильной, то ответ зачтут.