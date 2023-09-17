Названы опасные заболевания, при которых резко падает уровень сахара Диетолог Барредо: сахар может резко упасть из-за болезней поджелудочной железы

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Резкое падение уровня сахара в крови (гипоклемия) может свидетельствовать о заболеваниях поджелудочной железы, таких как сахарный диабет I или II типа, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог-эндокринолог Алена Барредо. Она отметила, что проблемы с сахаром, как правило, возникают из-за недостаточного или излишнего приема лекарств.

Резкое падение сахара в крови может являться симптомом заболеваний поджелудочной железы, например, сахарного диабета I или II типов. Очень часто при сахарном диабете I типа таким образом себя проявляет неправильно выбранная дозировка инсулина. При II типе, как правило, такое состояние бывает на фоне приёма препаратов для снижения сахара, — подчеркнула диетолог.

По ее словам, причинами гипоклемии могут быть также снижение функции надпочечников или уровня гормонов щитовидной железы, хроническая усталость, а также стресс, когда вследствие содержания кортизола в крови падает и сахар. Специалист подчеркнула, что уровень сахара может снизиться и у здорового человека, если он голодает или не поел вовремя, и при этом быстро расходуются углеводы. Барредо уточнила, что такие люди обычно выглядят худыми и тонкомышечными.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и военное положение. В список попали сахарный диабет I типа, туберкулез, эпилепсия, гепатит В и С, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), бронхиальная астма средней тяжести, сердечная недостаточность, некоторые виды рака, перенесенные инсульты, а также некоторые другие заболевания.