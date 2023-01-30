Названы опасные при варикозе продукты Диетолог Соломатина предупредила об опасности сладостей при варикозе

Фото: shutterstock

При варикозе лучше исключить из рациона пищу, содержащую много сахара, соленые продукты и трансжиры, то есть блюда, пожаренные в большом количестве масла, порекомендовала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» врач-диетолог предупредила, что сахар, соль и трансжиры могут привести к тромбообразованию.

Нужно отказаться от всего, что содержит много сахара. Это все задерживает жидкость. Любой продукт, содержащий сахар, будет препятствовать нормальному току крови, — объяснила диетолог.

Соломатина уточнила, что соленые продукты тоже задерживают жидкость и сгущают кровь. При варикозе, по словам врача, вредны и полуфабрикаты, так как они содержат много соли и сахара. Диетолог порекомендовала отказаться от соусов, блинов, любого фастфуда и колбасы, а также исключить булочки, печенье, чипсы, пирожки, сухарики и прочее, где есть маргарин и где есть кулинарный жир.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, в каких продуктах могут встретиться паразиты. Чаще всего паразиты встречаются в свином мясе из-за того, что в течение жизни эти животные питаются всем подряд. Также, по словам врача, внимательно следует отнестись к термической обработке речной рыбы и зелени с огорода, так как ее сложно промыть.