Названы опасные последствия высокого уровня холестерина в организме

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Измерение уровня холестерина

Высокий уровень холестерина в организме может стать причиной заболевания периферических кровеносных сосудов, при котором бляшки перекрывают доставку крови к голове, внутренним органам и конечностям. Как сообщает Live 24, симптомами этого заболевания являются судороги, бледный цвет кожи, уменьшение волосяного покрова на ногах и медленный рост ногтей.

При заболевании периферических кровеносных сосудов могут проявляться такие признаки, как бледный цвет кожи, медленный рост ногтей на ногах и уменьшение волосяного покрова на ногах, эректильная дисфункция, слабый пульс в ступнях, медленное заживание мозолей и ран на ногах, — пишет издание.

Помимо этого, образование холестериновых бляшек может привести к возникновению судорог в бедрах, икрах, ступнях, ягодицах, возникающих после отдыха. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ранее исследование группы учёных показало, что курение электронных сигарет повышает уровень холестерина. Также оно негативно сказывается на уровне триглицеридов в организме.