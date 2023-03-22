Названы опасные последствия употребления бекона Врач Аплетаева предупредила о проблемах с пищеварением из-за употребления бекона

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Чрезмерное употребление бекона может привести к проблемам с пищеварением, предупредила врач-диетолог Марина Аплетаева. В беседе с «Москвой 24» она пояснила, что это связано с большим содержанием насыщенных жиров в продукте, из-за которых повышается нагрузка на поджелудочную железу.

Бекон — это жирный продукт. В нем очень много насыщенных жиров. Идет большая нагрузка на поджелудочную железу. Могут возникнуть проблемы с пищеварением, — отметила эксперт.

По словам диетолога, употребление бекона может привести к набору лишнего веса из-за высокой калорийности. Кроме того, на внутренних органах может отложиться висцеральный жир, из-за чего возникают сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульты и инфаркты. Врач предупредила, что из-за бекона может повышаться уровень холестерина. Людям со склонностью к проблемам с сосудами стоит отказаться от этого продукта.

Аплетаева порекомендовала как можно реже употреблять бекон. Она отметила, что его содержание в блюдах не критично, но злоупотребление может негативно сказаться на работе организма.

Врач-диетолог Валерия Шапошникова ранее посоветовала отказаться от хамона, колбасы и шашлыка. По ее словам, в этих продуктах содержится вредный холестерин, опасный для здоровья человека.