Названы омолаживающие кожу продукты Диетолог Соломатина: рыбий жир, икра и сливы омолаживают кожу

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Рыбий жир, икра, сливы и абрикосы способствуют омоложению кожи, сообщила изданию «Вечерняя Москва» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, эти продукты содержат витамин А, который особенно необходим людям после 50 лет.

Людям после 50 нужно непременно включать в свой рацион такие продукты. Суточная потребность для данной возрастной категории в витамине А составляет около 1000 мг, — сказала Соломатина.

Она добавила, что к омолаживающим кожу продуктам можно отнести и облепиху, куриные яйца и печень, а также твердые сорта сыра. Диетолог отметила, что витамин А, который содержится в них, препятствует возникновению сухости кожи и слизистых оболочек, ломкости ногтей и волос.

Ранее врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры Виктория Ощепкова заявила, что регулярное употребление спиртного отражается на здоровье кожи, причем разные типы напитков по-разному воздействуют на состояние лица. Так, злоупотребление пивом грозит появлением акне.

Как пояснила медик, большое количество пива способствует повышению уровня инсулина в организме, что приводит к акне. Кроме того, содержащиеся в пиве гормоноподобные вещества увеличивают выработку в организме себума — кожного сала. Наиболее негативное воздействие на кожу оказывают крепкие алкогольные напитки — водка, ром, виски и другие. Они расширяют капилляры, что приводит к отекам, покраснению и даже появлению на коже сосудистых звездочек.