Названы обязательные фразы телефонных мошенников

Телефонные мошенники в разговоре с предполагаемой жертвой обязательно используют словосочетания «лицевой счёт» и «финансовая ячейка». Эти фразы упоминались в методичках, которые были найдены силовиками в «криминальном колл-центре» в Киеве, а также часто встречались в разговорах, проанализированных экспертами DeviceLock, сообщает РИА Новости.

В компании-производителе систем борьбы с утечками данных выяснили , что мошенники «постепенно уходят от использования банковских баз данных». Они для них подорожали, и аферистам теперь приходится выманивать информацию о банковских счетах в ходе разговора.

Гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко отметил, что мошенники используют легенду о якобы взятом кредите с использованием «лицевого счёта», привязанного к паспортным данным.

Слова «лицевой счёт» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно, — пояснил Томашко.

Он порекомендовал в подобной ситуации закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. Не надо издеваться или указывать несуществующие данные.

Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они всё чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы, — предупредил эксперт.

Ранее стало известно, что существует фраза, с помощью которой телефонные мошенники, как правило, доводят свой замысел до конца, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его словам, фраза проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования и по какой-то причине лишает людей бдительности и располагает к злоумышленнику.