Названы области с наибольшей регистрацией на вакцинацию через «Госуслуги»

https://static.news.ru/photo/8060c4c4-5a35-11eb-aea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты назвали области, жители которых чаще всего записывались на вакцинацию от коронавируса через сайт госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Рейтинг по наибольшему количеству записей на вакцинацию через Единый портал госуслуг возглавили: Москва (351), Самарская область (232), Московская область (230), — сказал Чернышенко.

Далее по списку идут Сахалинская область, Тюменская область, Краснодарский край. В сумме в этих областях на вакцинацию записались 568 человек.

На последних позициях расположились Удмуртия, Брянская, Новосибирская и Мурманская области. На вакцинацию в них зарегистрировались 508 человек.

Таким образом, согласно сообщению вице-премьера, в общей сложности на вакцинацию зарегистрировались 1889 человек из десяти областей. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, специальная форма для записи на вакцинацию от коронавируса появится на портале госуслуг к 31 января 2021 года. Там же после второй прививки можно будет оформить специальный сертификат о том, что вакцинация пройдена. До этого записаться на вакцинацию можно через раздел «Запись к врачу».

Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции началась в России 18 января. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

Прежде в России проводилась масштабная вакцинация от смертоносной инфекции, которая затрагивала определённые категории граждан. В первую очередь прививались, в частности, медики и учителя. Прививки делались первой в мире зарегистрированной вакциной «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти считают необходимым провакцинировать около 60% населения России, или 68,3 миллиона человек, не считая переболевших. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, посвящённом началу массовой вакцинации от COVID-19.