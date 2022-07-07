Названы настораживающие симптомы рака Онколог Карасёв назвал настораживающие симптомы рака

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Боль в животе

Онколог Иван Карасёв заявил, что самым тревожным сигналом организма о проблемах со здоровьем является ноющая боль, которая возникает внезапно и долго не проходит. Эксперт уточнил, что неприятные ощущения при глотании, ночные боли в желудке, боли в желудке через пару часов после приёма пищи могут быть признаком онкологии желудочно-кишечного тракта. Он добавил, что резкая потеря веса (более 5–7 кг за месяц) могут быть признаком онкологии.

Чаще всего это боли связанные с приёмом пищи: голодные боли, ночные боли, спастические боли сразу после приёма пищи, боль при глотании, боль спустя пару часов после приёма пищи. Почувствовали любой дискомфорт — требуется обследование, — написал в своём Telegram-канале Карасёв.

По его словам, об опухоли может также свидетельствовать изменение цвета кожи. Специалист пояснил, что землистый цвет может говорить о новообразовании в кишечнике, а желтушный об опухоли головки поджелудочной железы.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.