Названы наиболее популярные автобусные маршруты лета в РФ  

https://static.news.ru/photo/f5097b0a-ce5c-11ea-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Аналитики изучили самые популярные автобусные маршруты лета внутри России. Наиболее востребованным оказался рейс Москва — Ростов-на-Дону.

Кроме этого маршрута среди самых популярных оказались направления Москва — Переславль-Залесский и Москва — Воронеж. Россияне стали чаще путешествовать из Москвы в Рязань, Саратов, Каменск-Шахтинский и Новомосковск. В прошлом году эти маршруты не были так популярны, а теперь вошли в первую десятку.

Из рейтинга исчез маршрут Москва — Симферополь. В 2019 году по популярности он находился на десятом месте, в 2020 году опустился на 62-е место. Также существенно снизилась популярность автобусного путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, маршрут в прошлом году был на первом месте, а сейчас находится на четвёртом.

Средняя стоимость междугороднего автобусного билета составляет 875 рублей. Чек снизился на 15% в сравнении с 2019 годом. Уменьшилась стоимость билетов из Москвы в Саратов: в прошлом году поездку на автобусе можно было приобрести за 1773 рубля, а сейчас — за 877 рублей.

Исследование провели специалисты сервиса «Туту.ру», сообщает РИА Новости.

В настоящее время около 95% продаж билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России. Среди маршрутов за границу наиболее популярно направление из Москвы в Минск, на него приходится более половины спроса.

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