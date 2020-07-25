Названы лучшие средства для дезинфекции поверхностей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/eb2ad780-cfd5-11ea-832e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность коронавируса на разных поверхностях и составили перечень рекомендаций по дезинфекции.

Оказалось, что коронавирус может держаться на различных поверхностях более двух суток, но уничтожить вирусные частицы можно различными дезинфекторами, передаёт РИА Новости.

Так, в ходе исследования выяснилось, что хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов быстро и эффективно убивают вирус. При этом этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за полминуты, аналогичный результат показали средства с хлором.

Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут, — добавили в ведомстве.

Врачи считают, что летом риск заразиться коронавирусной инфекцией снижается, так как ультрафиолет разрушает вирус. Однако ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова» Галина Компанец напомнила, что хоть солнечные лучи и деактивируют коронавирус, не стоит забывать, что инфекция передаётся не только через поверхности, но и при прямом контакте, писал NEWS.ru ранее.