Названы лучшие средства для дезинфекции поверхностей от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора изучили жизнеспособность коронавируса на разных поверхностях и составили перечень рекомендаций по дезинфекции.
Оказалось, что коронавирус может держаться на различных поверхностях более двух суток, но уничтожить вирусные частицы можно различными дезинфекторами,
Так, в ходе исследования выяснилось, что хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов быстро и эффективно убивают вирус. При этом этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за полминуты, аналогичный результат показали средства с хлором.
Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут, — добавили в ведомстве.
Врачи считают, что летом риск заразиться коронавирусной инфекцией снижается, так как ультрафиолет разрушает вирус. Однако ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова» Галина Компанец напомнила, что хоть солнечные лучи и деактивируют коронавирус, не стоит забывать, что инфекция передаётся не только через поверхности, но и при прямом контакте, писал NEWS.ru ранее.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен