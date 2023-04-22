Названы лучшие материалы для строительства летнего дачного дома Союз дачников: брус и сэндвич-панели идеально подойдут для постройки летнего дачного дома

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Для строительства летнего дачного дома лучше всего подойдут брус и сэндвич-панели, рассказал в беседе с NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в деревянном доме будут сохраняться идеальные температура и аромат. Он отметил, что такие дачные дома создают уникальную атмосферу для пребывающих.

Если вам нужен дом только на лето, на сезон» то здесь не стоит сильно заморачиваться: брус и сэндвич-панели (деревянно-каркасный дом) вполне подойдут. Для домов из этих материалов не нужен мощный фундамент, внутри будет хороший микроклимат и приятный запах. <...> В деревянной дачке есть своя советская романтика, — сказал Чаплин.

Также он рассказал и о минусах деревянного домика. По словам Чаплина, они легко воспламеняются. Кроме этого, зимой в таком помещении будет холодно.

Ранее Чаплин рассказал, что для строительства приусадебного участка для круглогодичного отдыха лучше всего подойдет кирпич. Он добавил, что данный стройматериал, а также бетон, стоят дороже, а работы займут больше времени, но такое здание не доставит лишних хлопот зимой.