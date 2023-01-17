Косметолог дала советы по выбору хорошего крема для рук Косметолог Русакова: крем для рук должен содержать липидовосполняющие компоненты

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В составе хорошего крема для рук должны быть эмоленты, обладающие смягчающим действием, которые устраняют стянутость кожи, сообщила «Газете.Ru» косметолог, дерматовенеролог Галина Русакова. В зимний период врач рекомендовала выбирать крем, в составе которого также есть липидовосполняющие компоненты. Русакова напомнила, что наносить крем для рук нужно за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы смягчающие средства успели впитаться и не усилили сухость из-за испарения воды.

Особенно важно помнить про использование эмолентов. <...> К ним относятся глицерин, гиалуроновая кислота. Также могут присутствовать натуральные и минеральные масла. Но в зимний период одних увлажнителей будет недостаточно, поэтому при выборе крема нужно искать в составе липидовосполняющие компоненты — ланолины, глицериды, эфиры, вазелин, — посоветовала косметолог.

Бороться с сухостью рук можно с помощью инъекционных и аппаратных методов, добавила врач. По ее словам, это могут быть мезотерапия и биоревитализация, а также процедуры микроигольчатого RF-лифтинга.

Ранее визажист Александра Астер рассказала: зимой кожу иссушивают батареи, что усугубляется перепадом температуры при выхода на улицу, поэтому в холодное время ее нужно защищать и питать. Специалист отметила, что отдавать предпочтение стоит питательным вариантам кремов, а не увлажняющим.