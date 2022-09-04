Названы инфекции, которые находятся на офисном столе Вирусолог Малышев рассказал про инфекции, которые находятся на офисном столе

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Вирусолог Николай Малышев заявил, что несоблюдение гигиены офисного стола может привести к тому, что на нем появятся кишечные инфекции, бактерии, вирусы и яйца глистов. Эксперт пояснил, что в летнее время помимо человека инфекции на офисном столе могут оставлять мухи и тараканы, но наиболее распространенная причина появления инфекций — человек. Специалист порекомендовал не складировать на столе бумаги, а время от времени протирать поверхность, пишет URA.RU.

Это связано с тем, какие бактерии и микроорганизмы находятся на руках. Они ведь сами по себе на офисный стол не попадают. В первую очередь, их приносит работающий за этим столом, — поделился Малышев.

По его словам, следует обрабатывать телефон и компьютер.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.