Названы города, куда российские туристы едут на Рождество Российские туристы проведут Рождество в Москве и Стамбуле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Самым популярным городом для рождественского туризма в России стала Москва: 22% гостиниц забронировано именно там, сообщает РИА Новости. Далее следуют Санкт-Петербург (13,5%) и Сочи (9%). Из зарубежных городов предпочитают Стамбул, там проведут праздники 9% туристов.

В число лидеров также попали Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск. Кроме того, пять процентов отметят праздник в Бангкоке, четыре — на Пхукете.

Ранее стало известно, что Италия и Франция оказались лидерами списка самых популярных стран для отдыха среди россиян. Эти страны набрали 20,7% голосов и 18,6% голосов в рейтинге соответственно, замыкает тройку Испания с 14,9% голосов. Авторы исследования отметили, что чаще всего российские туристы отправляются в Европу более чем на семь дней, тогда подавляющее большинство путешественников останавливаются в отелях, однако 27,2% россиян предпочитают апартаменты.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин до этого рассказал, какие круглогодичные курорты появятся в России к 2023 году. По его словам, такие объекты создадут в Новой Анапе, в районе Владивостока, а также на северокавказском побережье Каспийского моря.