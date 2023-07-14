Российские туристы назвали самые любимые страны для отдыха Италия и Франция оказались самыми любимыми странами для отдыха у россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Италия и Франция оказались лидерами списка самых популярных стран для отдыха среди россиян, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. Эти страны набрали 20,7% голосов и 18,6% голосов соответственно, замыкает тройку Испания с 14,9% голосов.

Авторы исследования отмечают, что чаще всего российские туристы отправляются в Европу более чем на семь дней. Такой ответ дали 61,3% респондентов. Подавляющее большинство путешественников останавливаются в отелях, однако 27,2% россиян предпочитают апартаменты. Лучшим сезоном для посещения европейских государств туристы называют лето.

Участники опроса также перечислили главные преимущества отдыха в Европе. По мнению путешественников, это направление может привлечь любителей красивой архитектуры, а также туристов, увлекающихся культурой и историей. Кроме того, респонденты высоко оценивают качество европейских пляжей.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин ранее рассказал, какие круглогодичные курорты появятся в России к 2023 году. По его словам, такие объекты создадут в Новой Анапе, в районе Владивостока, а также на северо-кавказском побережье Каспийского моря.