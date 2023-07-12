Названы места, где к 2030 году появятся круглогодичные морские курорты ТТП: в число круглогодичных морских курортов России к 2030 году войдет Новая Анапа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В число круглогодичных морских курортов, которые будут созданы в России к 2030 году, войдут объекты в Новой Анапе, а также северо-кавказское побережье Каспийского моря и район рядом с Владивостоком, заявил NEWS.ru председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. По его словам, также программа включает строительство курортных зон на Байкале и Алтае.

Сюда можно отнести Северный Кавказ с Каспийским морем. Абсолютно недоиспользованная территория. Туда планируется и круиз запустить. Преобразуется территория около Тихого океана, Владивосток, — рассказал Барзыкин.

Барзыкин отметил, что строящийся в Краснодарском крае курорт в Новой Анапе стал приоритетным из-за хорошей транспортной логистики. По словам эксперта, развиваться будут и природно-рекреационные зоны на озере Байкал и в Алтайском крае.

Белокуриха (город в Алтайском крае. — NEWS.ru) — известный зимний курорт, но сейчас он будет перерабатываться не только как горнолыжный, но и на круглогодичную базу. Будут использованы минеральные ресурсы и другое, — рассказал он.

О том, что на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях создадут круглогодичные морские курорты, заявили 12 июля в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в России к 2030 году федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год, сообщает пресс-служба российского правительства. На проект планируется выделить 31 млрд рублей частных инвестиций. Ключевым показателем проекта названо количество внутренних поездок, оно должны составить не менее 140 миллионов к 2030 году.