Названы главные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ Иммунолог Болибок предостерег россиян от употребления алкоголя и посещения бани при гриппе

Фото: Bilderbox / www.imago-images.de / Global Look Press

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал URA.RU, что частой ошибкой при первых признаках заболевания гриппом или ОРВИ является употребление алкоголя и посещение бани. Эксперт пояснил, что спиртные напитки могут ухудшить свертываемость крови во время болезни, а также привести к тромбозу. По его словам, горячий душ и баня могут усугубить состояние, так как создают дополнительную нагрузку на организм.

Кто-то идет в баню, кто-то принимает горячую ванну. Если у человека повышается температура, ему ни в коем случае нельзя ни в баню, ни в сауну, ни горячую ванну принимать. У него и так организм с перегрузкой работает. Если он еще начнет перегреваться, то будет только хуже, — сказал Болибок.

Он напомнил, что прием антибиотиков «совершенно не действует на вирусы». По его словам, данные препараты только уничтожают «дружественную» микрофлору.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.