Названы факторы здорового детского сна Терапевт Исаева: пренебрежение детским дневным сном приводит к гиперактивности ребенка

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Терапевт Камила Исаева рассказала «Мосленте», что пренебрежение детским дневным сном приводит к гиперактивности ребенка. Эксперт добавила, что здоровый сон детям можно обеспечить несколькими факторами, например, регулярно проветривать спальню ребенка в течение 30 минут. По ее словам, следует избегать сухого воздуха в помещении, она порекомендовала использовать увлажнитель воздуха.

Не пренебрегайте дневным сном ребенка, даже если это ограничивает вашу деятельность. Иначе малыш может настолько сильно устать к вечеру, что ему будет сложно заснуть, — сказала Исаева.

Специалист также посоветовала отказаться от ночника рядом с кроватью, так как это сбивает суточные ритмы, по ее словам, ребенок должен спать в полной темноте.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.